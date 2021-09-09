الإسماعيلي: إيهاب جلال رفض التجديد والإعلان الرسمي عن المدير الفني الجديد خلال ساعات

كشف مصدر مسئول داخل النادى الإسماعيلي عن آخر تطورات الاجتماع الأخير مع إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الصفراء.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" أن إيهاب جلال رفض تجديد تعاقده مع الإسماعيلي والاستمرار في القيادة الفنية للدراويش خلال المرحلة المقبلة.

وأكد المصدر أنه تم طرح العديد من الأسماء من أجل تولى القيادة الفنية للدراويش مع بداية الجديد، مشيرًا إلى أن المدير الفني القادم للدراويش مصري.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلى خلال الأيام القليلة الماضية قد تواصل مع سيباستيان ديسابر من أجل تولى القيادة الفنية للفريق خلفاً لإيهاب جلال، ولكن بائت المفاوضات بالفشل بسبب مغالاة الفرنسي.

وأفاد المصدر بأن الإعلان رسمياً عن المدير الفني المقبل للفريق الكروى الأول خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويعد شوقي غريب وحسني عبد ربه ومحمد حمص وطلعت يوسف أبرز الأسماء المرشحة لخلافة إيهاب جلال في الإسماعيلي.