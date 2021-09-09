رئيس مدينة كفر شكر يتابع تطهير البالوعات استعدادًا لفصل الشتاء

أجرى الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر، جولة لتفقد الاستعدادات لفصل الشتاء، وذلك في إطار تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.



وأكد رئيس المدينة، على ضرورة الاستعداد الجيد لفصل الشتاء لمواجهة أي ظروف طارئة فضلا عن تطهير بالوعات صرف الأمطار وغرف الصرف الصحي فى مناطق المركز والمدينة تحسبا لحدوث مشكلات طارئة فى فصل الشتاء لراحة المواطنين وعدم عطل مصالحهم بسبب مياه الأمطار.



وأوضح رئيس المركز والمدينة، في تصريحات صحفية اليوم، أنه جرى وضع خطة للاستعدادات القصوى لاستقبال فصل الشتاء واتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطهير بالوعات صرف الأمطار والصرف الصحى وصيانة الأسلاك والأعمدة الكهربائية فى كافة قرى الوحدات المحلية والمدينة لحماية المواطنين من أي مخاطر والعمل على راحتهم وخدمتهم.