Advertisements

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 10:01 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي

 

أعلن الاتحاد المصري لكرة برئاسة أحمد مجاهد، عن استئناف النشاط الكروي  يوم 21 من شهر سبتمبر الجاري.

 

وتبدأ المواجهات بمباراة الأهلي وطلائع الجيش فى السوبر المصري، عن الموسم الماضي، ويوم 25 سبتمبر يخوض الأهلى مباراة دور الستة عشر فى بطولة كأس مصر أمام إنبي.

 

وحال فوز الاهلي فى مباراة دور الستة عشر يلتقي مع الفائز من مباراة سموحة وبيراميدز فى دور الثمانية يوم 29 سبتمبر، وفى حالة الفوز ومواصلة مشواره بمنافسات الكأس يتلقي مع بتروجيت يوم 3 أكتوبر فى الدور قبل النهائي.

 

وحال تخطيه عقبة بتروجيت يضرب موعدًا فى النهائي مع المتأهل من مباراة أسوان والزمالك يوم 19 أكتوبر المقبل.

 

وعاد الأهلي للتدريبات أمس الأربعاء، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون بعد انتهاء الموسم، باستثناء الدوليين الذين انضموا لمعسكر المنتخب للمشاركة فى تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

أخبار تهمك

حسام البدري لاتحاد الكرة: مش هسيب جنيه.. وناقد رياضي يفحمه (فيديو)

منذ 38 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من رحيل رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بيراميدز يعلن التعاقد مع صفقة نارية

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على فريق مروان محسن القادم بعد رحيله عن الأهلي

منذ 43 دقيقة

بعد قرار موسيماني برحيله.. نجم الأهلي يحسم مصيره

منذ ساعة و 16 دقيقة

خاص- إعارة ثنائي الأهلي إلى غزل المحلة

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يصدم الفيراري بقرار جديد

منذ ساعتين و 14 دقيقة

بأمر موسيماني.. الأهلي يتحرك لخطف صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 8 ساعات

رد نهائي.. الأهلي يحسم موقفه من عرض جالطة سراي لضم ديانج

منذ ساعتين و 15 دقيقة

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم جديد من الزمالك

منذ يوم

شوبير يفجر مفاجأة عن ضم عضو جديد للجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. مروان محسن يرحل عن الأهلي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الراحلين عن الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

أزمة في ريال مدريد بسبب كامافينجا

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. وفاة رجل الصناعة والتجارة البارز محمود العربي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من إثيوبيًا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:36 م

حسام البدري لاتحاد الكرة: مش هسيب جنيه.. وناقد رياضي يفحمه (فيديو)

أزمة في ريال مدريد بسبب كامافينجا

08:59 م

تعرف على فريق مروان محسن القادم بعد رحيله عن الأهلي

09:31 م

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من رحيل رمضان صبحي

05:59 م

عاجل.. تصريح جديد من إثيوبيًا بشأن سد النهضة

03:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements