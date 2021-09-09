موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

أعلن الاتحاد المصري لكرة برئاسة أحمد مجاهد، عن استئناف النشاط الكروي يوم 21 من شهر سبتمبر الجاري.

وتبدأ المواجهات بمباراة الأهلي وطلائع الجيش فى السوبر المصري، عن الموسم الماضي، ويوم 25 سبتمبر يخوض الأهلى مباراة دور الستة عشر فى بطولة كأس مصر أمام إنبي.

وحال فوز الاهلي فى مباراة دور الستة عشر يلتقي مع الفائز من مباراة سموحة وبيراميدز فى دور الثمانية يوم 29 سبتمبر، وفى حالة الفوز ومواصلة مشواره بمنافسات الكأس يتلقي مع بتروجيت يوم 3 أكتوبر فى الدور قبل النهائي.

وحال تخطيه عقبة بتروجيت يضرب موعدًا فى النهائي مع المتأهل من مباراة أسوان والزمالك يوم 19 أكتوبر المقبل.

وعاد الأهلي للتدريبات أمس الأربعاء، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون بعد انتهاء الموسم، باستثناء الدوليين الذين انضموا لمعسكر المنتخب للمشاركة فى تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.



