موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري
أعلن الاتحاد المصري لكرة برئاسة أحمد مجاهد، عن استئناف
النشاط الكروي يوم 21 من شهر سبتمبر
الجاري.
وتبدأ المواجهات بمباراة الأهلي وطلائع الجيش فى السوبر
المصري، عن الموسم الماضي، ويوم 25 سبتمبر يخوض الأهلى مباراة دور الستة عشر فى
بطولة كأس مصر أمام إنبي.
وحال فوز الاهلي فى مباراة دور الستة عشر يلتقي مع الفائز من
مباراة سموحة وبيراميدز فى دور الثمانية يوم 29 سبتمبر، وفى حالة الفوز ومواصلة
مشواره بمنافسات الكأس يتلقي مع بتروجيت يوم 3 أكتوبر فى الدور قبل النهائي.
وحال تخطيه عقبة بتروجيت يضرب موعدًا فى النهائي مع المتأهل
من مباراة أسوان والزمالك يوم 19 أكتوبر المقبل.
وعاد الأهلي للتدريبات أمس الأربعاء، بعد انتهاء فترة
الراحة التي حصل عليها اللاعبون بعد انتهاء الموسم، باستثناء الدوليين الذين
انضموا لمعسكر المنتخب للمشاركة فى تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.