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رسمياً.. المصري يتعاقد مع أحمد الشيخ لثلاثة مواسم

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 09:45 م
بوابة الفجر
محمد زويد


أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ سمير حلبية  إجراءات التعاقد مع أحمد الشيخ نجم فريق بيراميدز بعقد يمتد لثلاثة مواسم اعتبارًا من الموسم الجديد 2022/2021 وحتى نهاية موسم 2024/2023 .


وقام اللاعب بالتوقيع على تعاقده مع القلعة الخضراء في حضور لجنة التعاقدات ممثلة في الأستاذ محمد الخولي نائب رئيس النادي والمهندس عدنان حلبية والأستاذ أحمد الشملة عضوا المجلس.

 

الجدير بالذكر أن اللاعب أحمد الشيخ والذي يعد ثاني صفقات النسور الخضر للموسم الجديد يبلغ من العمر 29 عامًا وهو من ناشئي فريق تليفونات بني سويف قبل انتقاله لصفوف فريق مصر المقاصة مطلع موسم 2015/2014 حيث تألق في صفوفه بشكل كبير لينتقل بعدها لصفوف الأهلي حيث لعب معه لموسم قبل أن ينتقل موسم 2017/2016 لصفوف مصر المقاصة على سبيل الإعارة حيث نجح اللاعب في نيل لقب هداف الدوري ليعود بعدها للأهلي ومنه إلى صفوف الاتفاق السعودي قبل أن ينتقل مطلع الموسم الماضي إلى صفوف فريق بيراميدز .

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