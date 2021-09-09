تعرف على القائمة الاولى لبنى سويف في القسم الثاني





وشملت القائمة الاولى 10 لاعبين وهم بهاء ربيع وعمر مختار وعادل نور الدين وعمرو عنتر ومحمود عبد العاطى وعبد الواحد عبد العزيز وشعبان سيد وأحمد عبد الرازق ومحروس محمود واسامة مرعى

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ويقود بنى سويف جهاز فنى مكون من محمد يوسف مديرا فنيا و سيد عامر وأحمد السادات وعبد الله امين جهاز معاون ونبيل شعبان مدربا لحراس المرمى وأحمد ماهر ومحمد أبو السعود ومحمد صلاح وعلى جاد جهاز ادارى وأحمد سعودى ووائل محمد عطية جهاز طبي .

أرسل نادى بنى سويف القائمة الاولى للفريق الكروى الاول والذى يستعد للموسم الجديد بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .