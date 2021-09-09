كيروش مدرب منتخب مصر مطلوب على جوجل

كيروش مدرب منتخب مصر ، أقال الاتحاد المصري لكرة القدم، منذ أيام قليلة، حسام البدري من منصب القيادة الفنية لمنتخب مصر، عقب الأداء السيئ الذي ظهر به المنتخب.





كيروش مدرب منتخب مصر





واختار المسؤلون كيروش مدرب منتخب مصر خلفا للمدير الفني السابق حسام البدري، الذي تعادل مع الجابون بعد أداء مخيب للأمال، رغم فوزه في المباراة الأولى.





كيروش مدرب منتخب مصر خلفا للبدري





ورحل البدري من منصبه عقب تعادل المنتخب مساء الأحد الماضي أمام نظيره الجابوني بهدف لكل جانب في إطار الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، ليحل محله كيروش مدرب منتخب مصر.





اختيار كيروش مدرب منتخب مصر





واختار اتحاد الكرة كيروش مدرب منتخب مصر بعد رفض كل المفترحات بشأن تعيين مدربيين وطنيين، على رأسهم الكابتن حسن شحاتة وحسام حسن وخال جلال.





وترصد بوابة الفجر الإلكترونية أبرز المعلومات عن كيروش مدرب منتخب مصر الجديد في السطور التالية:





بدأ كيروش مدرب منتخب مصر مسيرته التدريبية في 1989 بتوليه قيادة منتخب بلاده تحت 17 عامًا ليستمر في قيادة المنتخب الملقب بـ"برازيل أوروبا" حتى 1991.





وتوج كيروش مدرب منتخب مصر مع بلاده في الحصول على بطولة أوروبا تحت 17 عامًا عام 1989، ثم الفوز ببطولتي كأس العالم 1989 و1991.





ونجح كيروش مدرب منتخب مصر مع شباب البرتغال جعل الاتحاد البرتغالي يصعده لقيادة الفريق الأول إلا أنه لم يستمر طويلاً لسوء النتائج من خلال الفوز في 14 مباراة فقط من أصل 31 مباراة.





وتولى كيروش مدرب منتخب مصر قيادة فريق ناجويا جرامبس إيت الياباني في الفترة من 1996 حتى 1998، إلى جانب قيادة بطل اليابان للوصول لنهائي كأس آسيا للأندية أبطال الكئوس خلال نسخة موسم (1996 - 1997) قبل أن يخسر المباراة النهائية، وكانت الهزيمة على يد الهلال السعودي بـ3 أهداف مقابل هدف وحيد.





وتولى كيروش مدرب منتخب مصر الإدارة الفنية للمنتخب الإماراتي عام 1999، إلا أنه لم يستمر طويلاً ليرحل لقيادة منتخب جنوب أفريقيا عام 2000، وقاد منتخب "الأولاد" للوصول لنهائيات كأس العالم نسخة 2002 والتي أقيمت في كوريا واليابان، إلا أنه رحل بعد خلافه مع الاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم.





وعمل كيروش مدرب منتخب مصر مع الأسطورة التدريبية لفريق مانشستر يونايتد السير أليكس فيرجسون في موسم 2002- 2003، وعمل مدربًا مساعدًا للسير أليكس ليكون بديلاً لستيف ماكلارين، إلا أن المدير الفني البرتغالي تلقى عرضًا لا يرفض.













وتولى كيروش مدرب منتخب مصر قيادة ريال مدريد وتحديدًا في ولاية الثلاثي الذهبي زين الدين زيدان ولويس فيجو والظاهرة رونالدو، وحصل على لقب السوبر الإسباني بالفوز على ريال مايوركا موسم "2003- 2004".





ورحل كيروش مدرب منتخب مصر عن النادي الملكي بعد عشرة شهور فقط، حيث أنهى الريال موسمه في الدوري الإسباني بالمركز الرابع، في بطولة شهدت تتويج فالنسيا باللقب المحلي بـ77 نقطة، وتولى مانشستر يونايتد للعمل مع السير كمساعد وتحديدًا في عام 2004 ليستمر داخل قلعة "الشياطين الحمر" حتى عام 2008.





قاد كيروش مدرب منتخب مصر بلاده مرة أخرى في كأس العالم والتي أقيمت بجنوب أفريقيا نسخة 2010، وخرج المنتخب البرتغالي مبكرًا من البطولة العالمية نتيجة الخسارة من حامل اللقب وقتها المنتخب الإسباني بهدف دون رد، لتكون هذه الخسارة بمثابة كلمة النهاية لكيروش وتتم إقالته.





وتولى كيروش مدرب منتخب مصر تدريب منتخب إيران لينجح في الصعود إلى كأس العالم 2014، إلا أنه ودع البطولة من مرحلة المجموعات والتي ضمت منتخبات (نيجيريا - الأرجنتين - البوسنة والهرسك).





وصادف كيروش مدرب منتخب مصر سوء حظ كبير بعدما تولى قيادة منتخب كولومبيا، ولم يعرف طعم النجاح وخسر من أوروجواي والإكوادور في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر.







