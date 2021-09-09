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موعد مباراة النصر في الدوري السعودي للمحترفين المقبلة والقنوات الناقلة

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 10:04 م
النصر السعودي
النصر السعودي
أمل الحلفاوي
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لمواجهة نظيره اتحاد جدة، في الجولة المقبلة من الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة النصر واتحاد جدة في الدوري السعودي للمحترفين

ويلاقي النصر نظيره اتحاد جدة، في رابع جولات الدوري السعودي للمحترفين، يوم السبت الموافق الثامن عشر من شهر سبتمبر الجاري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف بتوقيت أبوظبي.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد اتحاد جدة في المركز الرابع برصيد 6 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة النصر واتحاد جدة في الدوري السعودي للمحترفين

وتنقل المباراة على قنوات SSC السعودية، التي يمكنكم مشاهدتها عبر التردد 12523، على قمر النايل سات.

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