المجد السكندري يواصل ودياته تمهيدا للموسم المقبل





فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادى المجد السكندرى على ميدو للدهانات بهدفين مقابل هدف فى المباراة الودية التي بينهما اليوم على ملعب افريكانو .



وسجل هدفى المجد السنغالى تالى ، محمد الدقى .



وحرص أحمد صالح المدير الفنى لفريق المجد على إعطاء الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين للوقوف على مستواهم الفنى ولم يحسم الجهاز الفنى حتى الآن أسماء اللاعبين الراحلين.



ويلتقى فريق المجد الجمعة مع نظيرة بورتو السويس فى مباراه وديه على ملعب أفريكانا .