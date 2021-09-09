في ذكرى وفاته.. تعرف على وتد الرواية المصرية خيري شلبي



تحل اليوم ذكرى وفاة الكاتب خيري شلبي، وهو أحد أبرز الكتاب المصريين واحد من أعمدة كُتاب الستينيات.



ينتمي الأديب الراحل إلى جيل الستينيات من أدباء مصر، وكان غزير الإنتاج فزاد عدد أعماله على 75 كتابا تضم روايات وقصص قصيرة ومسرحيات ودراسات في الأدب الشعبى وأدب الرحلات.



من أعماله الأخرى التي وجدت طريقها إلى السينما والتلفزيون رواية "الوتد" التى تحولت إلى مسلسل تلفزيوني بنفس العنوان كما تحولت قصته القصيرة "سارق الفرح" إلى فيلم بالاسم نفسه.



كتب أكثر من 70 رواية جسد فيها المصريين البسطاء، من واقع نشأته الريفية في مدينة دمنهور، كما فى رواية "وكالة عطية"، أو من واقع معاشرته لهم في حياته، حتى أنه أقام فترة في المقابر لمعايشة أوضاع قاطنيها، وتناول في كتاباته شخصية واقعية في رواية "صالح هيصة".



