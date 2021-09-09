وتد الرواية المصرية.. تعرف على أعمال خيري شلبي وابداعاته القصصية



تحل اليوم ذكرى وفاة الكاتب الكبير خيري شلبي، وهو أحد أبرز الكتاب المصريين، وينتمي إلى جيل الستينيات من أدباء مصر.



كان خيري شلبي، غزير الإنتاج فزاد عدد أعماله على 75 كتابًا تضم روايات وقصص قصيرة ومسرحيات ودراسات في الأدب الشعبي وأدب الرحلات.



قدم شلبى نحو 70 كتابًا، ضمت روايات ومسرحيات ومجموعات قصصية ودراسات نقدية، ومن أشهر رواياته "السنيورة"، و"الأوباش"، و"العراوي"، "موال البيات والنوم"، "ثلاثية الأمالى" أولنا ولد- وثانينا الكومى- وثالثنا الورق"، "بغلة العرش"، "صالح هيصة"، "إسطاسية" وغيرها من الأعمال.



قُدمت أعماله للسينما، ومنها فيلم "الشطار" مع المخرج نادر جلال، وفيلم "سارق الفرح" مع المخرج داود عبد السيد عن قصة قصيرة، وللتليفزيون قدم مسلسل "الوتد" من إخراج أحمد النحاس، ومسلسل "الكومي" عن ثلاثية الأمالى، من إخراج محمد راضي، ويعد مسلسل "وكالة عطية" المأخوذ عن روايته التى تحمل نفس الاسم، آخر ما قدم للتليفزيون حيث تم عرضه فى رمضان عام 2009.



ترجمت معظم رواياته إلى الروسية والصينية والإنجليزية والفرنسية والأوردية والعبرية والإيطالية، وقدمت عنه عدة رسائل للماجستير والدكتوراه في جامعات القاهرة وطنطا والرياض وإكسفورد وإحدى الجامعات الألمانية.



من مجموعاته القصصية "صاحب السعادة اللص"، "المنحنى الخطر"، "سارق الفرح"، "أسباب للكى بالنار"، وغيرها، ومن مؤلفاته ودراساته: "محاكمة طه حسين: تحقيق فى قرار النيابة فى كتاب الشعر الجاهلي"، "أعيان مصر" وجوه مصرية، "غذاء الملكات" "دراسات نقدية"، "رحلات الطرشجى الحلوجي"، "مسرح الأزمة"، "نجيب سرور"، وغيرها.

