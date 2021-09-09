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حفل أم كلثوم.. "للصبر حدود" بدأت بنشوب خلاف حاد بينها وبين محمد الموجي

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 10:48 م
بوابة الفجر
ريهام كمال

يذاع الأن على قناة روتانا كلاسيك، حفل كوكب الشرق أم كلثوم، وأغنية "للصبر حدود".

بدأت بنشوب خلاف حاد بين الملحن والمغنية، عندما عرضت أم كلثوم 3 أغنيات على الموجي ليلحنها ولكنه رفض ذلك لهزالة الكلمات وطالب بتغييرهم والبحث عن أغاني قوية ليلحنها الموجي، ولان الموجي يقدر فنه بشكل كبير ولا يقدم إلا ما يرضيه ولا يرضى أن يكون ممن يلهثون وراء المال فهو من أكبر النجوم الملحنين في حياته، وقد كان مشغولا بالعمل على مجموعة من الأغاني لمطربين اخرين، ثم ان تلحين الكلمات للمطربة الوازنة أم كلثوم ليست بالمهمة السهلة.

رفعت أم كلثوم، دعوى قضائية ضد محمد الموجي، تطالبه فيه بدفع تعويض ورد مبلغ آخر كان قد تقاضاه كتسبيق للثلاثة أغاني التي يقوم بتلحينها وهم “حيرت قلبي” كلمات أحمد رامي و“للصبر حدود” وأغنية “لا يا حبيبي”.

أثناء المحاكمة سأل قاضي المحكمة الموجي عن سبب تأخره الكبير عن تليحن أغنية "للصبر حدود" للسيدة أم كلثوم قبل الموعد المحدد؟

رد الموجي "خلاص أحكم علي بالتلحين" فقال القاضي " خلاص حكمنا عليك بالتلحين" فرد الموجي " نفذ الحكم " فسأله القاضي "كيف؟" فرد الموجي افتح رأسي واخرج اللحن، يا سيادة القاضي أنا مش آلة الكلمات تدخل من هنا فتخرج لحن في التو واللحظة، دي مشاعر وأحاسيس تحتاج إلى وقت علشان تخرج للنور و"الست" مش مطربة عادية" فرد القاضي" عندك حق سأحفظ القضية وأنت شوفلك حل مع أم كلثوم”.

التحق الموجي بعد الخروج من المحكمة الى بيت أم كلثوم في الزمالك ليعاتبها على فعلتها التي أوصلته الى الامتثال أمام القضاء. فردت عليه أم:كلثوم قائلة "ما هو للصبر حدود يا محمد للصبر حدود، وكل ما أدور عليك ألاقيك مشغول مع شادية أو صباح أو عبد الحليم او فايزة فحيرت قلبي معاك يا أخي".

تدخل أحمد الحفناوي، وهو عازف كبير في فرقة ام كلثوم، كسفير للنوايا الحسنة ورتب لهما مجلسًا انتهى بأن الموجي هو من سيختار الكلمات التي تعجبه ويلحنها بدلًا من الكلمات التي تريديها أم كلثوم فاتفقا بصعوبة على ذلك وبعد أخذ ورد.

وفي عام 1964 خرجت أغنية "للصبر حدود" بعد صبر كبير ومعاناة، وحققت نجاحًا كبيرًا.

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