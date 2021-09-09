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أول تعليق لنقابة الأطباء على واقعة إهانة طبيب لممرض بسبب كلب

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 10:45 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
أعرب الدكتور أسامة عبدالحي، وكيل نقابة الأطباء، عن استيائه الشديد من الفيديو المتداول لواقعة إهانة ممرض على يد طبيب في إحدى المستشفيات بسبب كلب، قائلا: "شفت الفيديو صدفة وكنت مستاء جدا".

وأشار "عبدالحي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن النقابة لم تتلقى أي شكوى بشأن هذه الواقعة، واصفا الواقعة بالتجاوز الإداري، معلقا: "هذا ليس أسلوب تعامل حتى لو بيهزوا مع بعض".

وأضاف الدكتور أسامة عبدالحي، وكيل نقابة الأطباء، أنه لم يتخيل وهو يشاهد الفيديو أن الواقعة تتعلق بكلب، معلقا: "إحنا في مأساة مش من حق حد أنه يعاقب حد، إحنا في دولة قانون"، مطالبا وزارتي الداخلية والصحة بالتحقيق في الواقعة..

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