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وزير المالية ينعى "محمود العربى": فقدنا أحد رموز الصناعة والتجارة

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 10:57 م
محمود العربي
محمود العربي
أحمد الشيخ
نعى الدكتور محمد معيط وزير المالية، محمود العربى رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات العربى، الذي وافته المنية، اليوم، معربًا عن خالص عزائه وصادق مواساته لأسرته، داعيًا المولى عز وجل أن يُلهمهم الصبر والسلوان.

أكد الوزير، أن مصر فقدت برحيل محمود العربى، أحد رموز الصناعة والتجارة والاقتصاد الوطنيين الذين تركوا بصمة بارزة فى السوق المصرية، وسيذكر التاريخ بأحرف من نور للفقيد إخلاصه ووفاءه وعطاءه الوطنى، ودوره المتعاظم فى توطيد العلاقات التجارية بالأسواق الخارجية، موضحًا أن الفقيد ترك تجربة ثرية لإسهامات القطاع الخاص فى تعزيز بنية الاقتصاد القومى، وتحقيق التنمية، وتوفير فرص عمل للشباب، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى النهوض بالصناعة الوطنية.

الكلمات المفتاحية

وفاة محمود العربي وزير المالية مصر محمود العربي

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