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درجة الحرارة غدا الجمعة 10/9/2021 في جمهورية مصر العربية

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 10:48 م
درجة الحرارة
درجة الحرارة
درجة الحرارة ، يتساءل الكثيرون عن تفاصيل رجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة الموافق العاشر من سبتمبر 2021 والظواهر الجوية في جمهورية مصر العربية.

درجة الحرارة

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها تفاصيل درجة الحرارة وحالة الطقس المتوقعة غداً في جمهورية مصر العربية بالسطور التالية:

درجة الحرارة غدا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة غدا الجمعة تشهد انخفاضا ملحوظا، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، ومائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.

حالة الطقس و درجة الحرارة

وأوضحت الهية أن درجة الحرارة تبلغ شدتها على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وتكون معتدلة خلال فترات الليل، حيث من المتوقع أن يسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى أنحاء البلاد.

درجة الحرارة ونشاط الرياح
 
ويصاحب درجة الحرارة غدا نشاط نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة مع وجود فرص لأمطار خفيفة على كلًا من: مناطق من السواحل الغربية، وشمال الدلتا بمطروح والسلوم والعلمين على فترات متقطعة.

درجة الحرارة غدا الجمعة

القاهرة         34   24 
الإسكندرية     31   26 
مطروح        30   25  
سوهاج        39   26  
قنا            40   27  
أسوان         41   28  

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