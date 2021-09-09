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طبيبة تكشف مفاجأة: أصبت بكورونا 5 مرات

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 10:54 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قالت الدكتورة حنان لطفي، طبيبة صيدلانية إنها أصيبت بعدوى كورونا 5 مرات خلال عام ونصف.

وأشارت "حنان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أنها أصيبت بالعدوى 3 مرات قبل حصولها على اللقاح، ومرتين بعد اللقاح، مؤكدة أن آخر مرتين في الإصابة كانت الأعراض أقل حدة، معلقة: "الدكتور بيقولي اتكتب ليكي عمر جديد بسبب اللقاح".

وأضافت أنها كانت تحاول إنكار إصابتها بكورونا نظرا لعدم تصديقها أنها يمكن أن تصاب بالعدوى 5 مرات، معلقة: "كنت بقول برد من المروحة حتى أصيبت والدتي بالعدوى ومستوى الأكسجين انخفض".

وأوضحت أن طبيب مناعة أخبرها أن كثرة الإصابة بعدوى كورونا قد يكون نتيجة وجود عيب جيني لديها يجعلها أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

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مصر كورونا طبيبة

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