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وزيرة التجارة والصناعة تنعى رحيل رجل الصناعة محمود العربى

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 11:14 م
محمود العربي
محمود العربي
أحمد الشيخ
تنعى نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة  المغفور له بإذن الله  محمود العربى  رجل الصناعة ورئيس مجلس ادارة مجموعة العربى والذي توفى الى رحمه الله عز وجل اليوم.

وقالت الوزيرة أن الفقيد يعد أحد رموز قطاع الصناعة الوطنية حيث أسس واحدة من أهم القلاع الصناعية    والتى ساهمت فى رفع اسم مصر عاليا فى كافة الاسواق العالمية ، وقد شغل الفقيد العديد من المناصب اخرها رئاسة الاتحاد العام للغرف التجارية  .

وتتقدم الوزيرة بخالص العزاء لجميع رجال الصناعة و لأسرة الفقيد فى مصابهم الأليم ،  داعيةً المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

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وفاة محمود العربي وزيرة التجارة والصناعة مصر محمود العربي

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