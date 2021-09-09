Advertisements

موسكو: لم نتفق مع واشنطن بعد على تشكيل فرق عمل خاصة بالاستقرار الاستراتيجي

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 10:55 م
بوابة الفجر
وكالات

صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف بأن موسكو وواشنطن لم تتفقا بعد على تشكيل فرق عمل خاصة بالاستقرار الاستراتيجي، وأن المناقشات لا تزال جارية بهذا الشأن.

 

وقال ريابكوف في حديث لصحيفة "كومرسانت" الروسية: "حتى الآن لم نتفق على طبيعة الفرق التي سيتم تشكيلها وطبيعة تفويضها. وهذه مسألة معقدة إلى حد كبير، على الرغم من أنها ليست الرئيسية".

 

وأشار إلى أن وتائر تحقيق التقدم في الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي وفرص تحقيق النتيجة ستكون مرتبطة بالملفات التي ستتولاها فرق العمل المذكورة.

 

وأضاف أن "الأمريكيين يدركون ذلك جيدا ويعيرون اهتماما كبيرا لهذه النقطة... لا أعتقد أنه سيكون بوسعنا الإعلان عن أي شيء قبل عقد اجتماع جديد أواخر سبتمبر".

 

يذكر أن آخر جولة من الحوار بين روسيا والولايات المتحدة حول الاستقرار الاستراتيجي والرقابة على الأسلحة عقدت في جنيف في يوليو الماضي، ومن المقرر عقد جولة جديدة أواخر سبتمبر الجاري.

الكلمات المفتاحية

واشنطن موسكو

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة رجل الصناعة والتجارة البارز محمود العربي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بيراميدز يعلن التعاقد مع صفقة نارية

منذ حوالي 10 ساعات

تعرف على فريق مروان محسن القادم بعد رحيله عن الأهلي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الراحلين عن الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الأهلي يفاجئ موسيماني عقب العودة للتدريبات

منذ حوالي 20 ساعة

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم جديد من الزمالك

منذ يوم

رد نهائي.. الأهلي يحسم موقفه من عرض جالطة سراي لضم ديانج

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من إثيوبيًا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

خاص- إعارة ثنائي الأهلي إلى غزل المحلة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من رحيل رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

حسام البدري لاتحاد الكرة: مش هسيب جنيه.. وناقد رياضي يفحمه (فيديو)

منذ ساعتين و 9 دقيقة

شوبير يفجر مفاجأة عن ضم عضو جديد للجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

أزمة في ريال مدريد بسبب كامافينجا

منذ ساعتين و 46 دقيقة

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على موسيماني حارس مفاجأة

منذ ساعة و 14 دقيقة

بأمر موسيماني.. الأهلي يتحرك لخطف صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 10 ساعات

مدينة الجحيم.. سكان "دريم لاند": نعيش أزمة إهمال غير مسبوقة وحياتنا أصبحت كابوس

منذ يوم

موضوعات متعلقة

بولتون يأمل في تفعيل الحوار بين موسكو وواشنطن

روسيا مستعدة لاتخاذ تدابير عسكرية حال استمرار الانسحاب الأمريكي من معاهدة الصواريخ

موسكو: يقلقنا تحويل سوريا إلى أرض نزاع بين إيران وإسرائيل وواشنطن

موسكو تنتقد شروط واشنطن حول معاهدة ستارت الجديدة.. و"لافروف": تصرف استفزازي

"بومبيو": ركزت واشنطن على تطوير علاقات "بناءة ومثمرة" مع روسيا

"ريابكوف": المفاوضات بين موسكو وواشنطن في فيينا كانت مكثفة وحيوية

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:36 م

حسام البدري لاتحاد الكرة: مش هسيب جنيه.. وناقد رياضي يفحمه (فيديو)

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على موسيماني حارس مفاجأة

10:31 م

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من رحيل رمضان صبحي

05:59 م

أزمة في ريال مدريد بسبب كامافينجا

08:59 م

عاجل.. تصريح جديد من إثيوبيًا بشأن سد النهضة

03:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements