بالصور.. وزيرة التضامن الاجتماعي تكرم مني الشاذلي ويسرا وليلي علوي وهالة حجازي في مبادرة "واحدة جديدة"

قامت د. نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بتكريم عدد من نجمات الفن والإعلاميات ممن دعمن مبادرة "واحدة جديدة" التي تسلط الضوء على قصص النجاح الملهمة للسيدات المصريات في مختلف المجالات الحياتية والعملية.

كان ضمن المكرمات كسفيرات لمبادرة "واحدة جديدة " الإعلامية منى الشاذلي والفنانة يسرا والفنانة ليلي علوي بالإضافة إلى تكريم ١٠ سيدات من الفائزات بالمبادرة ممن وقع الاختيار عليهن كأفضل قصص نجاح ملهمة تستحق الدعم وتسليط الضوء عليها من أصل ثلاثة آلاف قصة تقدمن بها سيدات مصريات وذلك بناء على ترشيحات لجنة التحكيم.

شاركت في توزيع الجوائز والتكريمات راوية منصور الرئيس الشرفى للمبادرة وإنجي الصبان الرئيس التنفيذي لفيكتوري لينك التي أطلقت مبادرة "واحدة جديدة" بالتعاون مع السيناريست أحمد مراد .

والجدير بالذكر ان لجنة التحكيم قد ضمت هالة حجازي المدير التنفيذى والعضو المنتدب لشركة النيل للإنتاج الإذاعي، أيمن عصام، نهي سعد ، الدكتورة ميرڤت ابو عوف استاذ ممارس لقسم الصحافة والإعلام ورئيس القسم الأسبق في الجامعة الأمريكية بالقاهرة و نورا اورخان وتم تكريمهم خلال الاحتفالية.

وقد استضاف الدكتور محمد النظامى رئيس فعاليات حفل تكريم المبادرة داخل مؤتمر منتدى المرأة المصرية، وقدم الحفل الإعلامية المميزة لينا شاكر صاحبة واحدة من قصص الكفاح ، وظهرت لينا شاكر بشكل مختلف وبدت بصحة جيدة .

يشار إلى أن مبادرة «واحدة جديدة»، تستهدف توصيل صوت المرأة واستعراض قصص نجاح ملهمة للسيدات، وهي مبادرة سنوية أطلقتها شركة «فيكتوري لينك» لاستعراض القصص الملهمة في حياة السيدات، وإلقاء الضوء على قضايا المساواة والتمكين الاجتماعي والاقتصادي للسيدات.

وفي مارس الماضي شارك عدد من الفنانين في المبادرة حيث أطلقت الفنانة روبي بمشاركة ماجد الكدواني «فيديو كليب» برؤية فنية للكاتب والسيناريست أحمد مراد، لدعم المبادرة.