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الخرباوي: العدو الخارجي استخدم ورقة الدين لزعزعة الاستقرار (فيديو)

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 11:07 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
قال الكاتب والمفكر ثروت الخرباوي، إن نفوذ الدولة المصرية القومية لحماية مواطنيها يصل إلى خارج مصر.

وأضاف "الخرباوي"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن مصر حاضرة بقوة في الخارج لتؤكد وجودها وحماية مواطنيها، مشيرًا إلى أن الدولة موجودة وحاضرة بقوة، موضحا أن العدو الخارجي كان يريد اهتزاز استقرار مصر وكان يستخدم ورقة الدين في محاولة لإحداث حالة من عدم الاستقرار.

وتابع أن مفهوم الدولة الديمقراطية يتمثل في معرفة معني تداول السلطة وحرية تداول الرأي، وبها المواطن لديه وعي وقدرة على إنتاج المعرفة والتفكير لأنه تلقى تعليما مدنيا حديثا، مضيفًا أنه يجب توحيد نظام التعليم لأن المستهدف منه هو عقل الإنسان وينبغي أن يدخل هذا العقل إلى المنظومة التعليمية الجديدة.

الكلمات المفتاحية

مصر ثروت الخرباوي الاستقرار

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