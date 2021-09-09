وزير الاتصالات: قضينا على ظاهرة رسائل شركات الحشرات (فيديو)



وأشارت "طلعت"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أنهم بدأوا مجموعة من الإجراءات كان من ضمنها إنهاء الظاهرة المزعجة الخاصة برسائل شركات الحشرات، معلقا أنهينا هذه الظاهرة بتطبيق القانون.



وأضاف أنهم رفضوا أن تفرض أي شركة محمول خدمات على المشترك دون إرادته بهدف تحصيل الأموال فقط، لافتا إلى أن سرعة الإنترنت الثابت في مصر تحسنت 40 مركز خلال عامين، موضحا أن تطبيقات الجيل الخامس كلها صناعية مرتبطة بالشركات الكبرى في الأساس وليس الأفراد حتى الآن.



قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، إنهم يقومون بعدد من المجهودات من أجل حوكمة قطاع الاتصالات وتأكيد مبدأ أن المواطن هو الطرف الأقوى في العلاقة.