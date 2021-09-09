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"كنت عليّ غالي".. أغنية جديدة للبناني حمادة سعيد

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 11:08 م
الفنان اللبناني حمادة سعيد
الفنان اللبناني حمادة سعيد
الفجر الفني

صوّر الفنان اللبناني حمادة سعيد أغنيته المنفردة بعنوان "كنت علّي غالي" على طريقة الفيديو كليب وبتقنية عالية وأفكار جديدة تحت إدارة المخرج المبدع مارسيل خضرا.

 الاغنية من كلمات والحان حمادة سعيد ومن توزيع عامر منصور.

 من جهة اخرى صّرح حمادة على ان الاغنية تحمل في كلماتها و لحنها اللون العراقي واللهجة البيضاء .

حمادة قال انه يعشق الفن العراقي و يتابع اعمال الفنان نور الزين وعلى الصعيد اللبناني يتابع السيدة فيروز والفنان وائل كفوري.

 على صعيد اخر يتحّضر حمادة لاحياء عدد من الحفلات و الاعراس في لبنان و الاردن اضافة الى تسجيل اغنية اخرى ربما ستكون مصرية واخرى لبنانية.

الكلمات المفتاحية

مارسيل خضرا كنت علّي غالي الفنان اللبناني حمادة سعيد الفن العراقي

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