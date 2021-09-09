موعد أول مباراة لـ"كيروش" مع منتخب مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تعيين المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش مدربا للمنتخب الوطني بعد ساعات من رحيل حسام البدري وجهازه الفني.





موعد وصول كيروش إلى القاهرة





ويصل القاهرة الجهاز المعاون لكيروش مع بداية الأسبوع المقبل ويضم مساعدا أجنبيًا له ومحللًا للآداء وأخصائيًا للتأهيل، على أن يصل كيروش نهاية الأسبوع المقبل.





أولى مباريات كيروش مع منتخب مصر





ومن المقرر أن تكون أولى مباريات كارلوس كيروش الرسمية مع منتخب مصر، أمام منتخب ليبيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.





ويلتقي منتخب مصر أمام ليبيا على ملعب القاهرة الدولي، في السادس من أكتوبر المقبل بالمرحلة الثالثة من تصفيات إفريقيا.





