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إبراهيم عيسى: صفقة القرن نُسفت بأيدي مصرية

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 11:10 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن مصر أفسدت صفقة القرن ولم تتحمس لخطة الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب، متابعًا أن مصلحة مصر الوطنية في التعامل مع اسرائيل ترتكز على استعادة الحق الفلسطيني.

وأضاف "عيسى"، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة "، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن مصر والقيادة السياسية المصرية لم تتورط بأي نوع فيما يخص صفقة القرن إطلاقًا حول القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن كل المزاعم والأوهام التي قدمت لصفقة القرن نسفت بأيادي مصرية في عز العلاقة الوثيقة مع الرئيس ترامب.

وأكد أن هناك مساحة للتعامل مع إسرائيل، بالإضافة إلى وجود قيادات ترى المصلحة جيدًا، مضيفًا أن مصر في معركة بناء وتنمية، وأتمنى أيضًا أن تكون في معركة ديمقراطية، من أجل بناء مجتمع ديمقراطي صحيح سليم عافي، مؤكدًا أن الديمقراطية وحدها هي التي تستطيع حماية التنمية والاستقرار.

الكلمات المفتاحية

مصر صفقة القرن إبراهيم عيسى

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