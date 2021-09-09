Advertisements

معارضة شديدة في أوروبا لمقترح "فيفا" بشأن كأس العالم

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 11:06 م
بوابة الفجر
وكالات
أبدت رابطة الدوريات الأوروبية لكرة القدم، اليوم الخميس، معارضتها لمقترح الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، بإقامة مسابقة كأس العالم كل عامين بدلا من أربعة.

وقالت الرابطة التي تضم في مجلس إدارتها أعضاء من دوريات إسبانيا، إنجلترا، ألمانيا، فرنسا، وإيطاليا
في بيان، إنه "في هذه المناسبة، فإن الدوريات تعارض بحزم وبالإجماع أي مقترحات لتنظيم كأس العالم لكرة القدم كل عامين".

وأضافت "ستعمل الدوريات جنبا إلى جنب مع أصحاب المصلحة الآخرين لمنع الهيئات الحاكمة لكرة القدم من اتخاذ قرارات أحادية الجانب من شأنها الإضرار بكرة القدم المحلية التي هي أساس صناعتنا وذات أهمية قصوى للأندية واللاعبين والمشجعين في كل أنحاء أوروبا والعالم".

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عارض الفكرة في وقت سابق، وأكد أنها "ستضعف جوهر" كرة القدم العالمية، بحسب رئيسه السلوفيني ألكسندر تشيفيرين.

كما انتقد الاتحاد العالمي لرابطات المحترفين في بيان الأربعاء، المشروع الذي "سيضر باقتصاد كرة القدم وصحة اللاعبين"، موضحا أنه "سيعارض أي خطة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم كل عامين، وبالتالي تقوض تاريخ وتقاليد المنافسة التي تعني الكثير".

أخبار تهمك

شوبير يفجر مفاجأة عن ضم عضو جديد للجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من رحيل رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الراحلين عن الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. بيراميدز يعلن التعاقد مع صفقة نارية

منذ حوالي 10 ساعات

مدينة الجحيم.. سكان "دريم لاند": نعيش أزمة إهمال غير مسبوقة وحياتنا أصبحت كابوس

منذ يوم

بأمر موسيماني.. الأهلي يتحرك لخطف صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 10 ساعات

حسام البدري لاتحاد الكرة: مش هسيب جنيه.. وناقد رياضي يفحمه (فيديو)

منذ ساعتين و 13 دقيقة

خاص- إعارة ثنائي الأهلي إلى غزل المحلة

منذ حوالي 3 ساعات

رد نهائي.. الأهلي يحسم موقفه من عرض جالطة سراي لضم ديانج

منذ حوالي 4 ساعات

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على موسيماني حارس مفاجأة

منذ ساعة و 18 دقيقة

أزمة في ريال مدريد بسبب كامافينجا

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. وفاة رجل الصناعة والتجارة البارز محمود العربي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من إثيوبيًا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الأهلي يفاجئ موسيماني عقب العودة للتدريبات

منذ حوالي 20 ساعة

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم جديد من الزمالك

منذ يوم

تعرف على فريق مروان محسن القادم بعد رحيله عن الأهلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:36 م

حسام البدري لاتحاد الكرة: مش هسيب جنيه.. وناقد رياضي يفحمه (فيديو)

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على موسيماني حارس مفاجأة

10:31 م

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من رحيل رمضان صبحي

05:59 م

أزمة في ريال مدريد بسبب كامافينجا

08:59 م

عاجل.. تصريح جديد من إثيوبيًا بشأن سد النهضة

03:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements