معارضة شديدة في أوروبا لمقترح "فيفا" بشأن كأس العالم

أبدت رابطة الدوريات الأوروبية لكرة القدم، اليوم الخميس، معارضتها لمقترح الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، بإقامة مسابقة كأس العالم كل عامين بدلا من أربعة.





وقالت الرابطة التي تضم في مجلس إدارتها أعضاء من دوريات إسبانيا، إنجلترا، ألمانيا، فرنسا، وإيطاليا

في بيان، إنه "في هذه المناسبة، فإن الدوريات تعارض بحزم وبالإجماع أي مقترحات لتنظيم كأس العالم لكرة القدم كل عامين".





وأضافت "ستعمل الدوريات جنبا إلى جنب مع أصحاب المصلحة الآخرين لمنع الهيئات الحاكمة لكرة القدم من اتخاذ قرارات أحادية الجانب من شأنها الإضرار بكرة القدم المحلية التي هي أساس صناعتنا وذات أهمية قصوى للأندية واللاعبين والمشجعين في كل أنحاء أوروبا والعالم".





وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عارض الفكرة في وقت سابق، وأكد أنها "ستضعف جوهر" كرة القدم العالمية، بحسب رئيسه السلوفيني ألكسندر تشيفيرين.





كما انتقد الاتحاد العالمي لرابطات المحترفين في بيان الأربعاء، المشروع الذي "سيضر باقتصاد كرة القدم وصحة اللاعبين"، موضحا أنه "سيعارض أي خطة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم كل عامين، وبالتالي تقوض تاريخ وتقاليد المنافسة التي تعني الكثير".



