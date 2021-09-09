قرار عاجل لمحافظ الدقهلية بشأن جنوح المطعم العائم بالمنصورة

شكل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لجنة برئاسة الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ للتعامل الفوري بفحص كافة التراخيص.



وأوضح المحافظ أن اللجنة المشكلة تضم نائب المحافظ ومديرية الطرق والحماية المدنية وكافة الجهات المعنية، وذلك للقيام بمراجعة وفحص كافة التراخيص.



كما تتضمن أعمال اللجنة التأكد من تطبيق إجراءات الأمن والسلامة ومدى توافر الاشتراطات الخاصة بكل المراكب الرئيسية على نهر النيل.



وكان شهد نهر النيل فرع دمياط بمدينة المنصورة، غرق مطعم عائم، بمنطقة المشاية السفلية، مساء اليوم الخميس، وجاري البحث عن وجود غرقى أو مصابين.



وكانت مديرية أمن الدقهلية، تلقت بلاغًا بغرق مطعم وكافيه عائم بمنطقة شارع المشاية السفلية بمدينة المنصورة.



وانتقل ضباط مباحث قسم شرطة أول المنصورة، ورجال الحماية المدنية، كما هرعت سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتبين أن المركب انقلبت على جانبها في النيل، وجار البحث عن وجود ضحايا أو غرقى.



