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وول ستريت تغلق منخفضة بعد بلوغ طلبات إعانة البطالة قاع 18 شهرا

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 11:47 م
بوابة الفجر

أغلقت وول ستريت على انخفاض الخميس بعد أن نزلت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية لأدنى مستوى في 18 شهرا تقريبا، مما هدأ المخاوف من تباطؤ تعافي الاقتصاد، لكن ذلك أثار حالة من القلق بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يقلص بأبكر من المتوقع سياساته التيسيرية.

وقالت وزارة العمل إن طلبات إعانة البطالة الجديدة انخفضت 35 ألفا إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 310 آلاف في الأسبوع المنتهي في الرابع من سبتمبر، وهو أدنى مستوى منذ منتصف مارس 2020. ويشير ذلك إلى أن نمو الوظائف قد يعرقله نقص العمالة أكثر من فتور الطلب على العاملين.

ونزلت أسهم مايكروسوفت وأمازون نحو 1% لكل منهما، وهما من بين الأسهم التي ضغطت على المؤشرين S&P500 وناسداك.

وتراجع مؤشرا العقارات والرعاية الصحية على S&P500 ما يزيد عن 1% لكل منهما وكانا أسوأ قطاعين أداء من بين 11، بينما حققت قطاعات الشركات المالية والطاقة والمواد مكاسب متواضعة.

وارتفعت أسهم Jp Morgan وويلز فارجو وسيتي جروب ومورجان ستانلي، لتقتفي أثر ارتفاع طفيف في عوائد السندات القياسية بعد بيانات الإعانات.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 0.43% إلى 34879.38 نقطة، بينما هبط المؤشر S&P500 بمقدار 0.46% إلى 4493.28 نقطة.

ونزل المؤشر ناسداك المجمع 0.25% إلى 15248.25 نقطة.

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