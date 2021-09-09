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موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في كأس السوبر

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 11:31 م
الاهلي وطلائع الجيش
الاهلي وطلائع الجيش
الفجر الرياضي
تتوجه الأنظار نحو مباراة الأهلي وطلائع الجيش في كأس السوبر المصري والتي أعلن عنها الاتحاد المصري لكرة القدم.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش

ويلتقي الأهلي مع نظيره طلائع الجيش في بطولة كأس السوبر عن النسخة الماضية يوم 21 سبتمبر الجاري.

ويدخل الأهلي مباراة السوبر بعد أن توج بلقبي كأس مصر والدوري الممتاز في الموسم قبل الماضي،ـ أما طلائع الجيش فيخوض اللقاء باعتباره وصيف بطل الكأس.

وكان الأهلي توج بلقب كأس السوبر المصري في 11 مرة سابقة، أما طلائع الجيش فلم يسبق له التتويج بأي لقب.

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