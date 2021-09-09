قرار جديد من "قضايا الدولة" بخصوص تعيين الدفعة الجديدة

أعلنت هيئة قضايا الدولة، عن مراسم حلف اليمين الخاصة بدفعة المندوبين المساعدين المعينيين بقرار رئيس الجمهورية رقم 366 لسنة 2021، والذى شمل تعيين 364 مندوبًا مساعدًا بهيئة قضايا الدولة.



ونوهت الأمانة العامة للهيئة أن يحضر الأعضاء الجدد بالزي الرسمي باللون الداكن، وإحضار بعض المتعلقات أبرزها بطاقة الرقم القومى وكارت فيزا، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية الحالية وعدم إحضار أي مرافقين، وذلك يوم 13 سبتمبر الجارى، بمقر نادي الهيئة بالزمالك.