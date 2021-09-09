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بشرى سارة لجماهير ليفربول

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 11:31 م
ليفربول
ليفربول
وكالات


قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إن المدافع فيرجيل فان ديك تعرض لإصابة بسيطة في الكاحل خلال الفترة الدولية مع منتخب هولندا وسيكون جاهزا لزيارة ليدز يونايتد في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم مطلع الأسبوع.

وغاب فان ديك عن معظم فترات الموسم الماضي وعن بطولة أوروبا هذا العام عقب خضوعه لجراحة بالركبة. 

وأصيب المدافع البالغ عمره 30 عاما بكدمة خلال التحام متأخر في الفوز 6-1 على تركيا يوم الثلاثاء لكن كلوب قلل من المخاوف بشأن مشاركته في لقاء الأحد.
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وأبلغ موقع ليفربول على الانترنت "بالنسبة لفيرجيل كانت لحظة مخيفة بالتأكيد ويمكنكم تخيل ذلك".

وقال كلوب إنه طلب من فان دايك إرسال فيديو له للتأكد من أنه لا يعرج لكنه أضاف أن المدافع جاهز بدنيا بنسبة "200 في المئة".

وواصل "قال لي من حافلة المنتخب إنه بخير، سألته لماذا تعرج؟ فأجاب ‭'‬زوجتي تقول نفس الشيء‭'‬..‭ ‬كانت لحظة مخيفة قليلا لكن بعيدا عن ذلك هو بخير تماما".

كما أشار المدرب الألماني، الذي فاز فريقه مرتين في أول ثلاث مباريات بالدوري، إلى أن لاعب الوسط الغيني نابي كيتا بخير أيضا بعد العودة من بلاده التي شهدت انقلابا عسكريا أطاح بالرئيس ألفا كوندي.

وتابع "بالأمس لم يكن معنا في مقر التدريبات لكنه في ليفربول مجددا. تحدثت معه اليوم لكن وفقا للمكالمات والأحاديث بيننا هو في حالة جيدة".

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ليفربول فيرجيل فان دايك اخبار ليفربول

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