"البترول" تكشف تفاصيل مد لبنان بالغاز المصري (فيديو)

قال المهندس حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر تعليمات لوزير البترول المهندس طارق الملا بدراسة نقل الغازي المصري إلى لبنان، من خلال التباحث مع وزراء بترول الأردن وسوريا ولبنان.



وتابع "عبد العزيز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شافكي المنيري، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الخميس، أن خط الغاز بين دمشق وبيروت متوقف منذ 2011 أي منذ 10 سنوات، وبالتالي قبل ضخ الغاز في هذا الخط، سيتم التأكد من جاهزيته، وسيتم العمل على إعادة النظر في بنود التعاقد قبل ضخ الغاز لأن التعاقد قديم.



وأشار إلى أن مصر ستمد لبنان الشقيقة بالغاز للعمل على رفع المعاناة عن الشعب اللبناني الشقيق، خاصة أن لبنان لديها محطة كهرباء واحدة، وسيتم العمل على مد بيروت بالكهرباء، ولكن هذا مشروع آخر، لافتَا إلى أن خط الغاز العربي بدأ في عام 2003، وكان من المفترض أن يصل إلى أوروبا لتصدير الغاز المصري إلى أوروبا، ولكن بسبب عدم استقرار الوضع في سوريا توقف الخط.

