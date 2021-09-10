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أسعار الدولار في البنوك اليوم الجمعة 10-9-2021

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 12:11 ص
أسعار الدولار
أسعار الدولار
حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الدولار اليوم  الجمعة في البنوك العاملة في مصر مع بداية الأجازة الأسبوعية بالقطاع المصرفي.

 

سعر الدولار اليوم في مصر 

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

15.65 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

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