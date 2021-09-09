مومباي تستعد للاحتفال بأكبر مهرجاناتها رغم إصابات كورونا





تستعد مومباي الهندية للاحتفال بأكبر مهرجاناتها السنوية رغم تزايد حالات الإصابة بكورونا التي ارتفعت إلى أكثر من مثليها خلال أقل من شهر، رغم القيود الوقائية.

وبدت الأسواق صاخبة والشوارع مزدحمة مع الاستعداد لمهرجان "جانيش تشاتورثي"، الذي سينطلق يوم الجمعة ليستمر 11 يوما.

وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في المدينة من 190 حالة في 16 أغسطس إلى 530 حالة يوم الأربعاء وفقا لبيانات حكومية، وسجلت مومباي ذروة الإصابات بالمرض عند 11 ألف حالة خلال الموجة الثانية من تفشي المرض في الهند هذا العام، لكن أُشيد بأسلوبها في التعافي والحد من الإصابات.

ورفعت أغلب القيود المتعلقة بالحد من انتشار الفيروس في المدينة بما فيها القيود على القطارات المحلية التي أصبحت متاحة الآن لمن حصلوا على التطعيم كاملا، لكن مع اقتراب المهرجان فرضت السلطات قيودا جديدة على المواكب العامة.

وحث كيشوري بدنيكار رئيس بلدية مومباي المواطنين هذا الأسبوع على الاحتفال بالمهرجان في بيوتهم.

ومع بدء موسم المهرجانات في الهند تستعد العديد من الولايات لموجة ثالثة محتملة من فيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة الخميس إنها سجلت 43263 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 33.14 مليون حالة.