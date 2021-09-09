أبلة فاهيتا تسخر من دكتوراة محمد رمضان وزواج نيللي كريم.. كيف ردت الأخيرة؟





سخرت أبلة فاهيتا خلال برنامجها لايف من الدوبلكس المذاع عبر أون، من عدة أحداث فنية خلال موسم صيف 2021، وأبرزها عودة صفاء ابو السعود للفن وحصول محمد رمضان على الدكتوراة.



ومازحت فاهيتا نيللي بأنها تزوجت رجلا يحسدها الجميع عليه وقالت إنها الوحيدة التي عادت من الساحل الشمالي بعريس.



وفاجئتها نيللي بمداخلة هاتفية وتوجهت بالشكر لها وتمنت لها أن تتزوج هي الأخرى.



كما كشفت أن تكاليف الزفاف كانت على زوجها هشام عاشور، وأنه هو الذي بادر بمعرفتها قبل الارتباط وليست هي، وأكدت على أن شهر العسل لم ينته بعد.



ومازحتها فاهيتا وسألتها: لسة بيأكلك مكرونة لتجيبها: أيوة لسة.