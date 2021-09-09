وزير الإنتاج الحربي يكشف تفاصيل مشروع تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية (فيديو)



وأشار "مرسي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن الوزارة لها تاريخ طويل في إنشاء مصانع تدوير المخلفات، حيث هناك 65 مصنعا لتدوير المخلفات، منوها بأن هناك مشروع قومي للتعامل مع إدارة المخلفات منذ 2019، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأوضح أنه تم تنفيذ مرحلة من المشروع القومي للتعامل مع المخلفات، وفي المرحلة الثانية حاليا، ودور الوزارة هو إقامة المصانع لإدارة هذه المخلفات.



ولفت إلى أن البروتكول الذي تم توقيعه اليوم يقوم على إنشاء المصنع المختص بتحويل المخلفات إلى طاقة، وسيكون أول مصنع ينشأ في مصر في هذا الاختصاص، وسيقام في منطقة أبو رواش، ويستخدم المصنع حجم قمامة من 1000 إلى 1200 طن في اليوم، وتحويلهم إلى طاقة كهربائية تعادل 400 ميجا وات يومي.



كشف المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الإنتاج الحربي، تفاصيل توقيع بروتكول بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والإنتاج الحربي لتحويل المخلفات الصلبة إلى طاقة.