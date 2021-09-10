في عيده.. أعمال فنية جسدت حياة الفلاح المصري ومشكلاته



يوافق اليوم التاسع من شهر سبتمبر الاحتفال «بعيد الفلاح المصري»، وهو اليوم الذي صدر فيه قانون الإصلاح الزراعي بعد ثورة 23 يوليو عام 1952، بهدف تحقيق العدالة وإنصاف والفلاحين والطبقة الكادحة المهمشة، تفعيلا لمبدأ القضاء على الإقطاع أحد مبادئ الثورة الستة.



وتحتفل مصر بعيد الفلاح، في ظل اهتمام كبير من الدولة بالقطاع الزراعي، وإيمانًا واعترافا بدور الفلاح المصري في التنمية الزراعية وتوفير الغذاء، حيث تعد الزراعة من أقدم المهن في مصر الفرعونية، منذ شق النيل شريانه في قلب مصر.



كما قدمت السينما عددًا من الأفلام التي تناولت حياة الفلاح المصري، حرصت الدراما التلفزيونية على تقديم قصص مختلفة من داخل الريف المصري، سواء في فترات الإقطاع أو غيرها.



1- الوتد



هو مسلسل تلفزيوني مأخوذ عن رواية للكاتب خيري شلبي تحمل نفس الاسم، وأخرجه أحمد النحاس عام 1996، والعمل من بطولة: هدى سلطان، ويوسف شعبان، وفادية عبدالغني، وعبدالله محمود، وحنان ترك، وهالة فاخر، وإبراهيم الشقنقيري، وأحمد سلامة، ومجموعة كبيرة من الفنانين.



تدور أحداث المسلسل في قرية "شماس عمير"، وهي بلدة ريفية في كفر الشيخ، ويجسد العمل حياة الفلاح المصري.



2- البراري والحامول



عمل درامي تدور أحداثه في قرية الحامول التابعة لمحافظة المنوفية، ويرصد حياة الفلاح المصري في عصر الانفتاح ورغبة الناس في بيع أرضها للسفر خارج مصر، وأيضا سلط الضوء على الانتخابات البرلمانية وكيف يستغل رجال الأعمال الفقراء في القرى لحسم المعارك الانتخابية.



المسلسل من بطولة: إلهام شاهين، ومصطفى متولي، وسعد أردش، وجمال إسماعيل، وحسن مصطفى، وتأليف سمير عبدالعظيم، وإخراج حسين عمارة.



3- الناس في كفر عسكر



قصة أحمد الشيخ، وسيناريو بشير الديك، وإخراج نادر جلال، تم تقديم هذا المسلسل عام 2003، وتدور أحداثه في إحدى القرى ويرصد الصراع بين عائلتين حول الأراضي الزراعية ومحاولة كل عائلة الاستحواذ على مساحة أكبر والقضاء على الأخرى.



المسلسل من بطولة: صلاح السعدني، ودلال عبدالعزيز، وسعد أردش، وهالة فاخر، وفتحي عبدالوهاب، وحنان شوقي، وتوفيق عبدالحميد، وأحمد بدير.



4- وجع البعاد



قصة الكاتب يوسف القعيد، وإخراج إسماعيل عبدالحافظ، ويحكي المسلسل قصة فلاح بسيط يمتلك قطعة أرض يريد العمدة انتزاعها منه وضمها لمشروع يحقق أرباحا مادية، ويثبت بها أركانه كعمدة للقرية، ولكن الفلاح يرفض فيدخل في صراع معه.



المسلسل من بطولة صلاح السعدني، وحسن حسني، ومنى زكي، ومحسنة توفيق، وخيرية أحمد، وعبدالله محمود.



5- مسلسل الأرض



مسلسل تلفزيوني استمر بثه لسنوات طويلة، وكان يهتم بحياة الفلاح المصري بكل تفاصيلها والأرض والمحاصيل الزراعية وكيفية وقاية المحصول من الأمراض والأوبئة والتوعية الصحية للفلاح، وبدأ عرضه عام 1994، كان من تأليف يحيى أحمد، وإخراج يحيى أحمد بدر الدين.



6- مسلسل الوسية



من المسلسلات التلفزيونية الشهيرة التي تحدثت عن قضية الإقطاع والاستبداد ومعاناة الفلاح المصري مع الأجانب، والقسوة والإهانات التي لقاها على مدار سنوات من الملاك الأغنياء، وأخرجه إسماعيل عبدالحافظ عام 1990.



وشارك في بطولته أحمد عبدالعزيز، ومحمود حميدة، ومحسنة توفيق، وشيرين، ومحمد الدفراوي، وعبدالرحمن أبو زهرة، وسناء يونس، وجالا فهمي.



ومن الأفلام التي قدمت الفلاح المصري، ومشكلاته فيلم "الأرض" من أنتاج سنة 1970 من أخراج يوسف شاهين، عن رواية الكاتب المصري عبد الرحمن الشرقاوي، ويعتبر أحد أهم أفلام السينما المصرية.



تدور أحداث الفيلم في إحدى القرى المصرية عام 1933 يفاجأ أهلها بقرار حكومي بتقليل نوبة الري إلى 5 أيام بدلا من 10 أيام فيبلغ العمدة الفلاحين أن نوبة الرى أصبحت مناصفة مع أراضي محمود بك الإقطاعى،فيجتمع رجال القرية للتشاور ويتفقوا على تقديم عريضة للحكومة من خلال محمد أفندي ومحمود بك لكنه يستغل الموقف وتوقيعاتهم لينشأ طريق لسرايته من خلال أرضهم الزراعية،ولكن يثور الفلاحين -وعلى رأسهم محمد أبو سويلم- دفاعا عن أرضهم ويلقو الحديد في المياه، فترسل الحكومة قوات الهجانة لتسيطر على القرية بإعلان حظر التجوال،ويتم انتزاع الأراضى منهم بالقوة،ويتصدى محمد أبو سويلم لقوات الأمن وبتم سحله على الأرض وهو يحاول التشبث بالجذور



