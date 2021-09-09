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التموين: "أهلاً مدارس" هدفه تخفيف الأعباء عن الأسر (فيديو)

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 11:48 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، إن معرض "أهلًا مدارس" يُنظم للعام السادس على التوالي تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بهدف التخفيف عن كاهل الأسرة المصرية الأعباء المعيشية، مشيرًا إلى أن التخفيضات بالمعرض تصل لـ30%.

وتابع "كمال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شافكي المنيري، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الخميس، أن معرض "أهلًا مدارس" سيبدأ 16 سبتمبر الجاري، على مدار 14 يومًا، وسيتواجد أكثر من 210 عارض للأدوات المكتبية، مشيرًا إلى أن المعرض تجربة تسوق جيدة جدًا لشراء كل احتياجات الطالب المصري من مكان واحد.

ولفت إلى أن الوزارة ستقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية أثناء تنظيم المعرض، سواء كانت ارتداء الكمامة أو قياس درجة الحرارة للمترديين على المعرض.

الكلمات المفتاحية

مصر لتموين اهلا المدارس

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