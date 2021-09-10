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كريستيانو رونالدو يتحدث عن عودته لمانشستر يونايتد

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 12:00 ص
كريستيانو
كريستيانو
وكالات
قال كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد يوم الخميس إن عودته إلى أولد ترافورد ليست لقضاء عطلة، وإنه يأمل في أن يثبت قدراته مرة اخرى من خلال تقديم أداء جيد خلال السنوات الثلاث والأربع المقبلة.

وقضى المهاجم البرتغالي البالغ عمره "36 عاما" ستة مواسم في يونايتد بين عامي 2003 و2009، وفاز معه بثمانية ألقاب كبرى وعاد إلى أولد ترافورد قادما من يوفنتوس الشهر الماضي في عقد يمتد لعامين.

وبعد حصوله على القميص الشهير رقم 7 مع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، يأمل رونالدو في بلوغ المستويات المرتفعة التي حققها في فترته الأولى في النادي.

وقال رونالدو في مقابلة نشرها موقع النادي: لهذا أنا هنا. لست هنا للاستمتاع بعطلة. ما حققته هنا كان جيدا، بالفوز بأشياء مهمة وارتديت هذا القميص من قبل سنوات عديدة. لكني هنا من أجل الفوز بالألقاب مرة أخرى. أنا قادر على ذلك أنا وزملائي بالفريق. مستعد للانطلاق. إنها فرصة جيدة بالنسبة لي وللجماهير وللنادي للتقدم خطوة للأمام.

وقد يظهر رونالدو، الذي سجل 118 هدفا مع يونايتد، مع الفريق لأول مرة في فترته الثانية عندما يستضيف نيوكاسل يونايتد في أولد ترافورد في الدوري الممتاز يوم السبت.

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