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عاجل.. حودة بندق ومدير أعماله يتعرضان لحادث سير مميت (صورة)

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 12:04 ص
حودة بندق
حودة بندق
لمياء علي


تعرض منذ قليل مغني المهرجانات «حودة بندق»، إلى حادث سير على الطريق الدائري، قبل قليل، بصحبة مدير أعماله أحمد الطحاوي، إثر اختلال عجلة القيادة منه.

ونقل «حودة بندق» رفقة أحمد الطحاوي، إلى أحد المستشفيات على الفور، إذ تعرضا لإصابات بالغة إثر الحادث، وذلك لإجراء الفحوصات اللازمة والاطمئنان على صحتهما.

يذكر أنّ مغني المهرجانات «حودة بندق» قدّم الأغنية الرسمية لفيلم «30 مارس»، بمُشاركة الفنانة الشابة نعوم عصام، حيث تحمل الأغنية اسم «اللي كان عامل حبيبي بان وطلع كداب».

عاجل.. حودة بندق ومدير أعماله يتعرضان لحادث سير مميت (صورة)
عاجل.. حودة بندق ومدير أعماله يتعرضان لحادث سير مميت (صورة)
عاجل.. حودة بندق ومدير أعماله يتعرضان لحادث سير مميت (صورة)
عاجل.. حودة بندق ومدير أعماله يتعرضان لحادث سير مميت (صورة)
عاجل.. حودة بندق ومدير أعماله يتعرضان لحادث سير مميت (صورة)
عاجل.. حودة بندق ومدير أعماله يتعرضان لحادث سير مميت (صورة)
عاجل.. حودة بندق ومدير أعماله يتعرضان لحادث سير مميت (صورة)
عاجل.. حودة بندق ومدير أعماله يتعرضان لحادث سير مميت (صورة)
عاجل.. حودة بندق ومدير أعماله يتعرضان لحادث سير مميت (صورة)
عاجل.. حودة بندق ومدير أعماله يتعرضان لحادث سير مميت (صورة)
عاجل.. حودة بندق ومدير أعماله يتعرضان لحادث سير مميت (صورة)
عاجل.. حودة بندق ومدير أعماله يتعرضان لحادث سير مميت (صورة)
عاجل.. حودة بندق ومدير أعماله يتعرضان لحادث سير مميت (صورة)

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