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وزير الثقافة الأسبق: المساواة بين الرجل والمرأة تكون في الميراث وليس الوظائف (فيديو)

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 06:48 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن الدستور في حاجة إلى مراجعة جزرية، وعندما صدر كان أفضل ما يمكن الوصول إليه معقبًا: "الفكر الدستوري في مصر في حاجة إلى مراجعة، ولا يجب التوقف عند دستور 23 على أنه غاية المنى"

وتابع "النمنم"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن الدستور يتحدث على ضرورة الاهتمام بالواقع المالي للممرضات والهيئة الطبية، معقبًا: "هذه التفاضل لا تتوجد في الدستور، ما ينفعش حاجة زي دي تتحط في الدستور".

ولفت إلى أن الدستور الحالي يتحدث على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، ثم بعد ذلك يتحدث على المساواة بين المرأة والرجل، متابعًا: "المسواة بين الرجل والمرأة في القوانين الحديث ليس في الوظائف، ولكن في الميراث، مثل هذه النصوص المتضاربة في حاجة إلى غربلة بشجاعة أدبية".

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