وزير الثقافة الأسبق: المساواة بين الرجل والمرأة تكون في الميراث وليس الوظائف (فيديو)

قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن الدستور في حاجة إلى مراجعة جزرية، وعندما صدر كان أفضل ما يمكن الوصول إليه معقبًا: "الفكر الدستوري في مصر في حاجة إلى مراجعة، ولا يجب التوقف عند دستور 23 على أنه غاية المنى"





وتابع "النمنم"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن الدستور يتحدث على ضرورة الاهتمام بالواقع المالي للممرضات والهيئة الطبية، معقبًا: "هذه التفاضل لا تتوجد في الدستور، ما ينفعش حاجة زي دي تتحط في الدستور".



