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العليا للفيروسات: لم نحجز حالات شديدة مصابة بكورونا حصلت على اللقاح (فيديو)

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 12:21 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
عقب الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، على إصابة طبيبة صيدلانية بفيروس كورونا 5 مرات خلال عام ونصف، قائلا إنه أمر يدعو للدهشة.

وأشار "خطاب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أنه تم رصد حالات أصيبت بفيروس كورونا مرتين، ولكن حدوث إصابة خمس مرات "كتير"، مشددا على أهمية الحصول على لقاح كورونا.

وأوضح أن الحالات التي تصاب بفيروس كورونا بعد حصولها على اللقاح تكون من بسيطة إلى متوسطة، حيث لم يتم حجز حالات شديدة في المستشفيات حاصلة على التطعيم، وهو ما يؤكد فائدة واهمية الحصول على اللقاح.

الكلمات المفتاحية

مصر لقاح كورونا كورونا

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