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وزير العمل الليبي: مشروع الرئيس السيسي التنموي يُدرّس حاليًا (فيديو)

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 05:17 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
وجه علي العابد الرضا، وزير العمل الليبي، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي باعتباره رجل الأمة العربية، معقبًا: "السيسي هو الرجل الذي رفع مكانة مصر عاليًا، وما حققه من تنمية في مصر أصبح يدرس حاليًا، ونموذجًا في التنمية".

وتابع "العابد"، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية " صدى البلد"، مساء الخميس، أن الرئيس السيسي كان له دورًا كبيرًا في تحقيق التوافق الليبي، وتأسيس حكومة الوحدة الليبية، لافتًا إلى أن مصر الدولة الوحيدة التي لديها مصير مشترك مع ليبيا عكس أي دولة أخرى.

ولفت إلى أن مصر كانت موجودة في كافة المحافل لدعم الدولة الليبية، متمنيًا دعم القاهرة التنمية في ليبيا، والاستفادة من الخبرة المصرية في المشاريع المختلفة.

الكلمات المفتاحية

مصر السيسي التنمية في مصر

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