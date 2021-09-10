وزير العمل الليبي: مشروع الرئيس السيسي التنموي يُدرّس حاليًا (فيديو)

وجه علي العابد الرضا، وزير العمل الليبي، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي باعتباره رجل الأمة العربية، معقبًا: "السيسي هو الرجل الذي رفع مكانة مصر عاليًا، وما حققه من تنمية في مصر أصبح يدرس حاليًا، ونموذجًا في التنمية".





وتابع "العابد"، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية " صدى البلد"، مساء الخميس، أن الرئيس السيسي كان له دورًا كبيرًا في تحقيق التوافق الليبي، وتأسيس حكومة الوحدة الليبية، لافتًا إلى أن مصر الدولة الوحيدة التي لديها مصير مشترك مع ليبيا عكس أي دولة أخرى.



