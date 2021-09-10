ميرنا نور الدين بإطلالة جذابة..والجمهور يتغزل بعا

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين، جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت ميرنا نور الدين من داخل سيارتها، بـ إطلالة جذابة، مرتدية توب باللون الأبيض واعتمدت علي مكياج ناعم، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها الذين بادروا بالتغزل بها.



