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ميرنا نور الدين بإطلالة جذابة..والجمهور يتغزل بعا
الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 12:23 ص
ولاء عبد الناصر
شاركت الفنانة ميرنا نور الدين، جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت ميرنا نور الدين من داخل سيارتها، بـ إطلالة جذابة، مرتدية توب باللون الأبيض واعتمدت علي مكياج ناعم، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها الذين بادروا بالتغزل بها.
يذكر أن ميرنا نور الدين، شاركت في مسلسل "كوفيد 25" الذي عُرض في سباق دراما رمضان 2021، بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وآيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم، تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.