شاهد.. تعليق آمنة نصير على حذف خانة الديانة من البطاقة الشخصية

قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إن البطاقة الشخصية بها كل ما يختص بأمر الشخص سواء الاسم ثلاثي أو رباعي، ووضع الديانة في البطاقة الشخصية لها أسباب في الشعب المصري، لأننا شعب لدينا أسماء مشتركة جدًا حتى الجد الثالث أو الرابع، وهذه المشتركة في الأسماء بين المسلم والمسيحي لو تم رفعها من البطاقة ربما توجد نوع من الالتباس التي قد تسبب مشكلات.





وأضافت "آمنة" في حواره لبرنامج "رأي عام" والمُذاع على فضائية "TeN"، مساء الخميس، ما الذي يضايق الأشخاص حول كتابة الديانة في البطاقة، أليست هذه حقيقة الشخص وديانته التي يعتز بها؟ مش شايفاها قضية، موضحة: "ليا محبين كثيرين من أهلي المسيحيين ولا أجد ما يضايقهم لأني بعطيهم حقهم".





وتابعت: "لست مع مصطلح أن وجود خانة الديانة في البطاقة يعتبر فرز طائفي، بل هي تثبيت لاسمي وأسم والدي وجدي لأن هناك أسماء كثيرة مشتركة حتى الاسم الثالث"، موضحة أن أي مجتمع لا يخلو من الخبثاء وأخشى من أحد الخبثاء استغلال هذا التشابك والزواج من شخص على غير دينه.



