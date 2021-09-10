نائب محافظ الدقهلية يصل موقع جنوح المطعم العائم بنيل المنصورة (صور)

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، بالانتقال على الفور لموقع المركب العائم الذي مال بنيل المنصورة وأمر بتشكيل لجنة فنية على مستوي عال برئاسة نائب المحافظ لفحص تراخيص جميع المراكب العائمة بالنيل بنطاق المحافظة.



وأمر "مختار" بتشكيل لجنة فنية على مستوى عال برئاسة نائب المحافظ لفحص تراخيص جميع المراكب العائمة بالنيل والتاكد من كافة إجراءات السلامة وتوافر الإشتراطات الخاصة بالمراكب الراسية في النيل بنطاق محافظة الدقهلية.



وأكد المحافظ أن اللجنة تضم في عضويتها مسئولي الحماية المدنية ومديرية الطرق وكافة الجهات المعنية علي ان تقوم اللجنة بعرض تقرير شامل بما تم من فحص لجميع المراكب العائمة لإتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها حرصا علي سلامة المواطنين مرتادي هذه المراكب بنطاق المحافظة.