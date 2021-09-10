اليوم.. بيل وهازارد ينضمان إلى تدريبات ريال مدريد

اختتم الفرنسي كريم بنزيما والبلجيكي تيبو كورتوا والنمساوي ديفيد ألابا والصربي لوكا يوفيتش مشاركتهم مع منتخبات بلادهم خلال الأيام الماضية، وعادوا إلى ريال مدريد مرة أخرى لينضموا إلى الحصص التدريبية مع الفريق ويكونوا تحت إمرة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.





وشهدت الحصة التدريبية التي أجراها الفريق اليوم الخميس، مشاركة ناتشو فرنانديز، الذي عمل بصورة طبيعية بعد تعافيه من الإصابة التي أخرجته من حسابات أنشيلوتي في مباراة ريال بيتيس التي سبقت فترة التوقف الدولي.





ومن جانبه عمل لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش بصورة طبيعية رفقة المجموعة لليوم الثاني على التوالي ليبرهن على تعافيه من المشكلات البدنية التي عانى منها في الفترة الأخيرة.





ويواصل لاعب الوسط الفرنسي إدواردو كامافينغا، الذي قدمه ريال مدريد أول أمس الأربعاء، رسمياً كأحدث انتداباته خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، التأقلم مع فريقه الجديد، حيث شارك في الحصة التدريبية، التي شهدت غياب الألماني توني كروس والإسباني داني سيبايوس، اللذان يواصلان عمليات تعافيهما من إصابتيهما داخل مرافق مدينة فالديبيباس الرياضية.





وأجرى ريال مدريد حصة تدريبية مسائية استعداداً لاستضافة فريق سلتا فيغو الأحد المقبل، على ملعب سانتياغو برنابيو، الذي يفتح أبوابه أمام الفريق للمرة الأولى منذ 559 يوماً.





وتدرب بنزيما وكورتوا وألابا ويوفيتش بصورة طبيعية بعد مشاركتهم في مباريات منتخبات بلادهم التي أُقيمت الثلاثاء الماضي.

ومن المقرر أن ينضم الويلزي غاريث بيل والبلجيكي إدين هازارد إلى تدريبات ريال مدريد اليوم الجمعة، بعد مشاركتهما في مباراتي منتخبيهما أول أمس الأربعاء.





على الجانب الآخر، سينضم إلى المجموعة غدا السبت ، اللاعبون القادمون من أمريكا الجنوبية كاسيميرو وإيدير ميليتاو وفينيسيوس جونيور وفيديريكو فالفيردي.



