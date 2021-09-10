أستاذ مناعة: الإنفلونزا بتموت نصف مليون واحد في أمريكا (فيديو)

قال الدكتور عبدالهادي مصباح، أستاذ أمراض المناعة والفيروسات، إن الحصول على تطعيم الإنفلونزا ضروري ومهم للغاية، خاصة أن الإنفلونزا ليس بالشيء الهين، معقبًا: "الإنفلونزا بتموت نصف مليون واحد كل سنة في الولايات المتحدة".





وتابع "مصباح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن تطعيم الإنفلونزا يجب أن يؤخذ في شهر سبتمبر، ولا يجب أن يؤخذ في نفس توقيت لقاح كورونا، ويجب الفصل بينه وبين لقاح كورونا بمدة تتراوح ما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.



