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أستاذ مناعة: الإنفلونزا بتموت نصف مليون واحد في أمريكا (فيديو)

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 03:38 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
قال الدكتور عبدالهادي مصباح، أستاذ أمراض المناعة والفيروسات، إن الحصول على تطعيم الإنفلونزا ضروري ومهم للغاية، خاصة أن الإنفلونزا ليس بالشيء الهين، معقبًا: "الإنفلونزا بتموت نصف مليون واحد كل سنة في الولايات المتحدة".

وتابع "مصباح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن تطعيم الإنفلونزا يجب أن يؤخذ في شهر سبتمبر، ولا يجب أن يؤخذ في نفس توقيت لقاح كورونا، ويجب الفصل بينه وبين لقاح كورونا بمدة تتراوح ما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.

وتابع أستاذ أمراض المناعة والفيروسات، أن تطعيم الإنفلونزا يبدأ من 6 شهور، ومن يطعم لأول مرة من الضروري أن يأخذ الجرعة على مرتين، ويفصل بين النصف الأول للجرعة والنصف الثاني بشهر.

الكلمات المفتاحية

لقاح كورونا كورونا بوابة الفجر الفجر الإنفلونزا

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