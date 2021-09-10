بعد تصديق الرئيس.. تعرف على أهداف وموارد صندوق الوقف الخيري

صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل أمس الثلاثاء، على القانون رقم 145 لسنة 2021 بإنشاء صندوق الوقف الخيري، والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني للمجلس.



وترصد " الفجر " في السطور التالية أهداف وموارد صندوق الوقف الخيري طبقًا للقانون، والتي جاءت كالتالي:



أولًا: أهداف الصندوق:

1- نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج.



2- معاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية والمساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات التي تسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة.



3- المساهمة في تطوير العشوائيات.



4- المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمتشردين، وهذا كله في حدود شروط الواقفين.



ثانيًا: الموارد التي يتكون منها الصندوق:

1- الفوائض القائمة في نهاية السنة المالية لحسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد.



2- فوائض ريع الوقف القائمة في نهاية السنة المالية.



3- التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراض الصندوق.



4- عائد استثمار أموال الصندوق.



5- أي موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.

