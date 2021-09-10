محام يروي تفاصيل هتك عرض طفلة بسبب شيخ مسجد (فيديو)

كشف المحامي محمد الشبكي، محامي طفلة تعرضت لهتك عرض على يد إمام إمام وخطيب مسجد بالدقهلية، تفاصيل الواقعة.



وقال "الشبكي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إن الطفلة عمرها 10 سنوات، وواجهت مشاكل صحية فاصطحبتها والدتها للطبيب والذي وجهها بتحرير محضر لوجود شبهة تعدي على الطفلة.



وأشار المحامي إلى، أن الطفلة عندما تعرضت للواقعة كانت في دار تحفيظ قرآن كريم، وخرجت تبكي، وروت لصديقتها ما تعرضت له، والتي أخبرت والدتها، موضحا أن المتهم يواجه تهمة هتك عرض طفلة.

