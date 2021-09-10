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سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع باسم مرسي

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 12:58 ص
باسم مرسي
باسم مرسي
الفجر الرياضي
أعلنت إدارة  نادي سيراميكا كليوباترا التعاقد مع المهاجم الدولي باسم مرسي، قادما من صفوف نادي مصر للمقاصة.

وحصلت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا على توقيع اللاعب في الساعات الماضية بعد اجتيازه الفحص الطبي على أن ينضم اللاعب لصفوف الفريق مع بداية الاستعداد للموسم الجديد.

وأكدت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا أن باسم مرسي وقع لمدة ٣ مواسم، مشيرة إلى أنها تستهدف التعاقد مع نجوم أكفاء، لمواصلة مسيرة الفريق بالدوري الممتاز بنجاح، خلال الموسم المقبل.

الكلمات المفتاحية

سيراميكا رياضة باسم مرسي

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