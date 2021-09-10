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السادات أول المتضامنين مع حودة بندق بعد نجاته بأعجوبة من حادث سير

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 12:46 ص
حودة بندق
حودة بندق
ولاء عبد الناصر


تعرض مطرب المهرجانات حودة بندق، منذ قليل، إلى حادث سير، أعلى الدائرى بالقليوبية، ونُقل على إثره إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج.

وكتب مطرب المهرجانات السادات، في تعليقه على صورة حودة بندق ، قائلا: « إن شاء الله هتكون احسن ياريت كولنا ندعي لحودة بندق احمد طحاوي ربنا يقومك بسلامة».

وتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا بإصابة مطرب المهرجانات حودة بندق، إثر حادث أثناء قيادته سيارته الشخصية على الطريق الدائرى، أثناء توجهه إلى إحدى حفلات الزفاف بمدينة بنها. 

يذكر أن  حودة بندق، بدء تحضيرات أغنية جديدة يقدمها على طريقة الديو بمشاركة المطربة نعوم والتي تحمل اسم "توت بريء" ومن المقرر أن يصورها على طريقة الفيديو كليب ويتعاون فيها مع المخرج الإيطالي Massima Pasquale.

الأغنية من إنتاج أحمد ماهر الذي قام بعمل مجموعة من الحفلات في أوروبا على مدار 17 عاما لنجوم الوطن العربي منهم وائل جسار، سعد لمجرد، بوسي، محمود الليثي.

الكلمات المفتاحية

مهرجانات مطرب فنان حودة بندق السادات

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